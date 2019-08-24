- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
كَشَفَت النقابة العامة للعاملين بهيئة الموانئ البحرية، عن اكتمال العمل في إجراءات العاملين الذين تَمّ تثبيتهم مُؤخّراً والبالغ عددهم (5) آلاف عامل بنسبة (98%)، وأكّدت أنّه يجري العمل حالياً لاستكمال المُتبقي من السواقط.
وأوضح الأمين العام لنقابة عُمّال الموانئ محمد علي آدم شيبة في تصريحٍ لـ(أس. أم. سي) أمس، أنّ العاملين الذين تَمّ تثبيتهم وُفِّرت لهم الاستحقاقات كَافّة ويُباشرون أعمالهم بمَواقعهم، وقال إنّ هذه الخطوة تأتي في إطار إكمال الهيكل الوظيفي بهيئة الموانئ البحرية، الأمر الذي يَسهم في ضَمَان استقرار أوضاع العَاملين، وأعلن شيبة أنّه خلال أيّام عُطلة أعياد الأضحى تَمّ القيام بعملٍ كبيرٍ بالميناء الجنوبي تمثل في إنزال وتفريغ وترتيب الحاويات لمنع حُدُوث أيِّ عمليات تَكدُّس عقب الأعياد.
كانت هذه تفاصيل خبر النقابة : إكتمال تثبيت (98%) من العاملين بالموانئ البحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.