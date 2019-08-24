النقابة : إكتمال تثبيت (98%) من العاملين بالموانئ البحرية

الخليج 365 :

كَشَفَت النقابة العامة للعاملين بهيئة الموانئ البحرية، عن اكتمال العمل في إجراءات العاملين الذين تَمّ تثبيتهم مُؤخّراً والبالغ عددهم (5) آلاف عامل بنسبة (98%)، وأكّدت أنّه يجري العمل حالياً لاستكمال المُتبقي من السواقط.

وأوضح الأمين العام لنقابة عُمّال الموانئ محمد علي آدم شيبة في تصريحٍ لـ(أس. أم. سي) أمس، أنّ العاملين الذين تَمّ تثبيتهم وُفِّرت لهم الاستحقاقات كَافّة ويُباشرون أعمالهم بمَواقعهم، وقال إنّ هذه الخطوة تأتي في إطار إكمال الهيكل الوظيفي بهيئة الموانئ البحرية، الأمر الذي يَسهم في ضَمَان استقرار أوضاع العَاملين، وأعلن شيبة أنّه خلال أيّام عُطلة أعياد الأضحى تَمّ القيام بعملٍ كبيرٍ بالميناء الجنوبي تمثل في إنزال وتفريغ وترتيب الحاويات لمنع حُدُوث أيِّ عمليات تَكدُّس عقب الأعياد.