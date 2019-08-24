عبد الحي يوسف يقر بدفع المخلوع الدولاري لقناة طيبة الفضائية…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أقرَّ الداعية الإسلامي عبد الحي يوسف بدفع الرئيس المخلوع عمر البشير أموالاً للقناة، عبارة عن رسوم هيئة البث والاتصالات وإيجار القمر الاصطناعي، نافياً أن يكون قد تسلم الأموال بنفسه. وكان المخلوع قد كشف عن تبرعه بمبالغ دولارية لقناة طيبة الفضائية. وقال عبد الحي في خطبة الجمعة أمس من مسجد خاتم المرسلين إن قناة طيبة قناة وقفية دعوية لا تعود ملكيتها لأحد من الناس، وتابع قائلاً: (ليست ملكاً لي ولا لغيري، وأوراقها موجودة عند مسجل عام الشركات، وأنا رئيس مجلس إدارتها الذي يجتمع في العام مرة أو مرتين من أجل إقرار سياساتها العامة، وليس لي تدخل في إدارتها التنفيذية ولا إدارتها المالية، وليعلم الشاهد الغائب)، وأكد أنه قد طلب من المخلوع إعفاء القناة من رسوم هيئة البث وهيئة الاتصالات ومن رسوم الأقمار الاصطناعية، وأوضح أن الرئيس أكد له عدم إمكانية هذا الأمر، وعرض بدلاً من ذلك أن يدفعها وقد دفعها.