استقالة مبارك اردول بسبب خلافات بينه وعرمان….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الناطق باسم الحركة الشعبية – شمال مبارك أردول، تقدُّمه باستقالة مُسبّبة إلى رئيس الحركة مالك عقار، إثر خلافات تنظيمية مُتجذِّرة بينه ونائب الرئيس ياسر عرمان.

وأوضح أردول في خطاب إلى قيادة الحركة تداولته وسائط إعلام مختلفة، دواعي الاستقالة، ومن بينها تبني عرمان مواقف شخصية باسم الحركة، ومساعيه لتشويه سمعته بالحديث عن تواطؤ مع قيادة المجلس العسكري، بجانب رفضه حزمة مقترحات لترسيخ المؤسسية في التنظيم والاستخفاف بها، وقال إنه اتخذ قرار الاستقالة بعد عدة محاولات لمعالجة الخلل التنظيمي والأوضاع التي تعيشها منظومتهم منذ الانقسام، و”بعد أن سئمت من العمل مع الرفیق نائب الرئيس كفريق واحد من أجل المحافظة على تماسك المجموعة”، وأكد أردول تخليه عن منصبه كناطق باسم الحركة، ومن مواقعه في “نداء السودان” وتنسيقية “الحرية والتغيير”، وكشف أنّ الخلافات بينه وعرمان منذ 2016م بسبب معارضة عرمان تعیین مساعد للأمين العام في الداخل مسؤولاً عن العمل السياسي والتنظيمي، وتمسك بأن يكون العمل في شكل لجان مؤقتة قبل أن يتراجع عن ذلك، وسرد أسباباً أخرى.