المريخ يُواجه تحدي شبيبة القبائل الجزائري بـ(القلعة الحمراء)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يستضيف المريخ، شبيبة القبائل الجزائري ضمن إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا للأندية والتي ستلعب على إستاد المريخ في تمام الساعة السابعة مساءً، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة (إبراهومة) قد أجرى المران الختامي أمس بمشاركة جميع اللاعبين، وشهد المران روحاً عالية وسط اللاعبين، واشتمل على جميع التدريبات للوصول إلى الفوز والتأهل، وأكد اللاعبون من خلال المران عن جاهزيتهم لأداء المُباراة، مُطالبين الجماهير بالحضور المبكر إلى إستاد المريخ وتقديم السند المعنوي لهم لأجل الوصول إلى النقاط الثلاث والفوز على شبيبة القبائل، من جانب آخر، أجرى شبيبة القبائل، مرانه الأخير واطمأن على جاهزية لاعبيه لخوض المُباراة التي كَشَف الجهاز الفني عَن أمنياته بالعُبُور والتأهُّل على حساب المريخ، وكان المريخ قد خسر المباراة الأولى أمام الشبيبة 0/1.

إبراهومة: نتطلّع لفتح رياضي جديد

كشف المدير الفني للمريخ إبراهيم حسين (إبراهومة) أنّ مباراة فريقه أمام شبيبة القبائل اليوم السبت تأتي والبلاد تشهد مرحلة جديدة بعد اعتماد مجلسي السيادة والوزراء، وأَضَافَ أنّهم في المريخ يمنون النفس بأن يكونوا أول فريق يحقق إنجازاً رياضياً باسم السودان في العهد الجديد من خلال تقديم مباراة كبيرة أمام الشبيبة تؤهلهم لتحقيق الانتصار على الفريق الجزائري والتأهل على حسابه للمرحلة المقبلة من دوري الأبطال، وأوضح (إبراهومة) أن جماهير المريخ أطلقت مليونية التشجيع في مباراة اليوم ولذلك فإنّهم يتوقعون أن تكون الجماهير في الموعد وأن تقوم بدورها على أكمل وجهٍ في تشجيع اللاعبين ومُؤازرتهم وقيادة الفريق لتحقيق إنجاز التأهل الى المرحلة المقبلة من الأبطال، وشدّد على ضرورة احترام الفريق الجزائري الذي وصفه بالمُنافس المحترم الذي جاء هو الآخر إلى السودان من أجل التأهل، مبيناً أن لاعبيه ينبغي يبدأوا المباراة بكل تركيز وإصرار وبعيداً عن ارتكاب الأخطاء المكلفة حتى ينجز الفريق المهمة على أكمل وجه بخطف بطاقة التأهل إلى المرحلة الُمقبلة للدوري.

بيع تذاكر اللقاء ينتهي اليوم

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أعلن مجلس إدارة نادي المريخ عن طرح تذاكر مواجهة فريقه الأول لكرة القدم أمام شيبيبة القبائل الجزائري في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال افريقيا، والتي ستجمع الفريقين مساء اليوم بـ(القلعة الحمراء) منذ صباح أمس الجمعة، حيث بدأ بيع التذاكر عند الساعة التاسعة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، وسيتواصل في التاسعة من صباح اليوم السبت وحتى موعد المباراة وسيكون البيع بنادي المريخ بأم درمان، هذا وحددت فئات تذاكر المباراة بـ(20 – 50 – 80 – 100 – 200) جنيه، وتقرر أن يتسلم الإعلاميون بطاقات الدخول من المباراة عبر الزميلين سالم سعيد وعوض العبيد المُفوضّين من المكتب التنفيذي للنادي.

المريخ يشرف على التنظيم

نجح المكتب التنفيذي لنادي المريخ خلال اجتماعه مع مجلس إدارة الاتحاد بامتلاك حقه بالإشراف على تنظيم مباراته أمام الشبيبة المقامة في السابعة والنصف مساء اليوم في تجربة جديدة، وأكمل المجلس كافة التدابير الإجرائية والتنظيمية الخاصة، كما أكد قيامه بكل الإجراءات الفنية الخاصة بالمباراة، من جانبه ناشد المكتب التنفيذي بالنادي كل أبناء المريخ بالالتفاف حول النادي في الفترة المقبلة والتطوُّع لخدمته، خاصة وأن المريخ يحتاج لجهود كل أبنائه دُون استثناءٍ.

أسد يُؤكِّد ثقته في الجماهير

أكد مجلس إدارة نادي المريخ ثقته في الجماهير الحمراء، وأنها ستعد نفسها لمباراة شبيبة الجزائري مساء اليوم في إياب الدور التمهيدي من أبطال افريقيا، وأن تقوم بدورها على أكمل وجه في تشجيع اللاعبين ومُؤازرتهم حتى يحققوا الانتصار على الفريق الجزائري والتأهل على حسابه للدور الثاني من المُسابقة، واعتبر عضو المجلس علي أسد أن جمهور المريخ عظيم وله مواقف تاريخية، مُتمنياً أن يؤدي الجمهور دوره في التشجيع منذ صافرة البداية وحتى نهاية المباراة، كَمَا جَدّدَ أسد مُناشدته للجماهير المريخية بتجنُّب استخدام الألعاب النارية والشماريخ، وتحدث أسد عن خسارة المريخ في مباراة الذهاب بهدف، مُعتبراً أنّ الخسارة بهدف تعتبر جيدة رغم أن المريخ قدم مباراة جيدة، مُبيناً أن مباراة اليوم ستكون صعبة وأنه لا بد من احترام فريق الشبيبة وعدم التهاون، وأضاف (في اعتقادي أن اللاعبين على قدر المسؤولية والتحدي وكذلك الجهاز الفني، ونحن من جانبنا في مجلس الإدارة نعلم تماماً ما هو مطلوب)، واعتبر علي أسد أن مباراة اليوم هي مباراة الجمهور، ومضى بقوله: (كلي ثقة في أن الصفوة يعلمون واجبهم ولا يحتاجون إلى توصية).