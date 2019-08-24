السيول تضرب محلية حلفا بالشمالية.. وخسائر فادحة في الممتلكات

تسببت أمطار وسيول ضربت قرية “حميد” بوحدة عبري الإدارية بمحلية حلفا في حدوث خسائر في الممتلكات تمثلت في انهيار ٣٥ منزلا انهيارا كليا و٣٠ منزلا انهيارا جزئيا بجانب تأثر المدرسة الأساسية المختلطة والمركز الصحي والنادي الرياضي بالمنطقة.

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وتفقد والي الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري وعدد من أعضاء لجنة أمن الولاية وغرفة طوارئ الخريف والفيضانات بالولاية أحوال المواطنين بالمنطقة.

وأكد الوالي لدى مخاطبته مواطني المنطقة أن زيارته جاءت للوقوف على أوضاع المواطنين والتعرف على حجم الأضرار والخسائر التي خلفتها الأمطار والسيول، مشيرا إلى أن حكومة الولاية الشمالية ستقف مع المتضررين.

ووجه الساعوري وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية في الولاية بحسب صحيفة السوداني، بإعادة تخطيط المنطقة وإيجاد خطة سكنية بديلة تكون خارج مجاري السيول وذلك حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين، كما وجه بالشروع فورا في إعادة تأهيل وصيانة المدرسة وتشييد مركز صحي جديد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)