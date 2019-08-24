هجو: لقاء جامع لسلفاكير مع الحركات المسلحة خلال يومين

كشف نائب رئيس الجبهة الثورية التوم هجو عن لقاء جامع لجميع الحركات المسلحة مع رئيس حكومة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت خلال اليومين القادمين بالعاصمة جوبا في إطار استكمال حلقات السلام بالبلاد.

وقال هجو إن اللقاءات الجارية الآن لقادة الجبهة الثورية تمهيدٌ للقاء الجامع الذي يضم كافة قادة الجبهة الثورية والفصائل المنضوية لها بجانب عبد العزيز الحلو، مبيناً أن اللقاء سيعقد بعد وصول الجميع إلى جوبا.

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وأشار هجو بحسب صحيفة السوداني، إلى أن الثورية وافقت على مبادرة سلفاكير باعتبار أن الجنوب أقرب إلى السودان من الآخرين، وزاد: (نحن نؤيد أي جهد من إخواننا الجنوبيين يسهم في جمع شمل أبناء الشعب السوداني ويعمل على معالجة قضايا السلام بالبلاد).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)