مرسوم مرتقب من “السيادي” بتعيين نعمات عبد الله رئيساً للقضاء

التاريخ: 24-أغسطس-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة علمت مصادر أنه تم التوافق على تعيين نعمات عبد الله خير رئيساً للقضاء. وطبقًا لمصدر فضل حجب اسمه، فإنه سيصدر مرسوم من مجلس السيادة بذلك في أول اجتماع قادم. وأضاف المصدر “إن التعيين من اختصاصات مجلس السيادة، وفقًا لما جاء في الوثيقة الدستورية حيثُ يُعين مجلس السيادة رئيس القضاء لحين تشكيل مجلس القضاء”، لافتاً إلى أنه لم يتم التوافق بعد حول النائب العام، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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