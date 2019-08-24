موجة غضب وسط أفراد هيئة العمليات بجهاز المخابرات

أبدى أفراد وجنود بهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات، سخطهم على مدير الجهاز الفريق أبو بكر دمبلاب، الذي جاء ليبلغهم أمس الأول بقرار نقلهم إلى الدعم السريع.

وقالت مصادر إن قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” أرسل عميداً برفقة ضباط آخرين لإبلاغ الجنود بقرار نقلهم، إلا أنهم رددوا في وجهه هتافات وذلك في مقرهم الكائن في حي الرياض بالخرطوم.

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وأشارت المصادر إلى أن مدير الجهاز بعد الواقعة وصل إلى المقر، إلا أن الجنود أبدوا سخطهم على مدير الجهاز لموافقته بنقل الأفراد إلى الدعم السريع باعتبار أنهم قضوا فترة خدمتهم في الجهاز، وكان من الأولى استيعابهم في إدارات مختلفة أو إعطائهم حقوقهم وتسريحهم من الخدمة.

وتقدر أعداد أفراد هيئة العمليات بـ(13) ألف مقاتل، 7 آلاف منهم تقريباً في ولاية الخرطوم، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)