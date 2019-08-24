فيضان النيل الأزرق في سنار يقطع طريق سنجة السوكي

التاريخ: 24-أغسطس-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة غمرت مياه النيل الأزرق المنطقة الواقعة خلف كوبري سنجة, ود العيس جنوبي سنجة, وقطعت طريق الاسفلت الذي يربط محليتي سنجة والسوكي, وتمددت شرق كوبري سنجة بعد تخطيها كل الحواجز الترابية. وقال شهود عيان أمس بحسب صحيفة المجهر: إن المياه واصلت تدفقها بكميات كبيرة رغم انخفاض منسوب مياه النيل الازرق. Advertisements وتفقدت غرفة الطواري بولاية سنار عدداً من المواقع المتأثرة بالامطار بقيادة الوالي المكلف أحمد صالح عبود, ووزير البنى التحتية المكلف مهندس طارق سعيد, رئيس اللجنة الفنية لطوارئ الخريف, ومدير شرطة الزاكي محمدين, ووجهت الغرفة برفع وتيرة العمل لحجز المياه حتى لا تغمر طريق الاسفلت القومي, وتواصل العمل لاقامة حاجز ترابي بالشنكارات بالتعاون مع شباب سنجة وقرى العزازة وود العيس. وأكد الوالي ان الجهود ستتواصل من اجل حماية الكوبري وطريق الاسفلت, مشيراً الى ان ذلك يحتاج الى جهد أكبر, مشيداً بتعاون المنظمات والشباب والقوات النظامية, مؤكداً ان الوضع تحت السيطرة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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