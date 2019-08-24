إصابة أم ونجاة زوجها وإبنها أثر إنهيار سور المنزل

التاريخ: 24-أغسطس-2019 فى : حوادث 20 مشاهدة بسبب الأمطار والسيول التي إجتاحت ولاية الخرطوم والولايات الأخرى أنقذت العناية الألهية الأم حليمة عثمان وزوجها وإبنها محمد من الموت المحقق وذلك قبل صلاة الصبح بحوالي نصف ساعة إنهار سور المنزل على الأم حليمة بمنطقة سوبا وفور سماع دوي السور المنهار تحرك الجيران والأهل على الأم وهي تحت الأنقاض وقد نجا زوجها وإبنها بإعجوبة وقد قام الجيران والأهل بإزالة الأنقاض من جسد الأم وهي في حالة يرثى لها بسبب إنهيار السور عليها وبعدما قام الأهالي بإخراجها من تحت السور المنهار تم نقلها بعربة إسعاف لمستشفى بحري وحدة الإصابات والطوارئ وبعد إجراء الكشف والفحوصات اللازمة مع صور الأشعة تأكد إصابتها بكسر وشق في الحوض حيث قرر الأطباء حجزها لتلقي العلاج بحسب صحيفة الدار . Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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