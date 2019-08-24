المجلس السيادي يتمسك باستمرار القوات السودانية في اليمن

قال عضو المجلس السيادي الفريق شمس الدين الكباشي ان القوات السودانية الموجودة ضمن قوات التحالف في المملكة العربية السعودية، خرجت دفاعا عن العروبة وعن الأراضي المقدسة، وليس هناك ما يستدعي اتخاذ قرار بشأنها في الوقت الراهن ما لم يستجد جديد, مشيراً الى عدم وجود تحفظات إلى الآن على قرار ارسال القوات السودانية الى اليمن الذي كان قد اتخذ بواسطة الحكومة السابقة.

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وشدد الكباشي في حديثه أمس بحسب صحيفة المجهر على أن السلام هو من أول مهام الفترة الانتقالية، وقال ان الاختلاف في وجهات النظر وعدم تضمين بعض البنود، حسب رؤية الجبهة الثورية، يمكن تداركها بالتفاوض مع كل الحركات المسلحة التي هى ضمن الجبهة الثورية.

وعبّر عن تفاؤله بمستقبل المجلس السيادي وقال انه لم يلاحظ أي خلافات، واضاف “لا أعتقد أن تكون هناك خلافات مستقبلا بين أعضاء مجلس السيادة”، وقال إن الجميع يعملون على الخروج بالوطن من تلك الكبوة والهوة التي يعيش فيه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)