إطلاق اسم “حمدوك” على “تايوتا” بوكس موديل 2020

أطلق سماسرة في سوق السيارات في الخرطوم اسم رئيس الوزراء الجديد عبد الله حمدوك على آخر موديلات سيارات “تويوتا” من فئة “بوكس” 2020 التي وصلت إلى سوق العاصمة مؤخراً، وتجاوز سعرها (5) ملايين جنيه.

ويتفاءل السودانيون بتولي “حمدوك” رئاسة الوزراء في من أجل تحسين الوضع الاقتصادي بحسب خبرة الرجل الطويلة في مجال الاقتصاد وعلاقاته الواسعة مع المجتمع الدولي، ومسيرته العلمية والعملية، بحسب صحيفة الإنتباهة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)