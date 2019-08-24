عطبرة تسيّر قطار مساعدات للمتضررين من الفيضان بالجيلي وود رملي

أعلنت لجان مدينة عطبرة عن تسيير قطار جديد يحمل مساعدات انسانية للمتضررين من السيول والفيضان الذي ضرب ضاحية الجيلي وود رملي شمالي مدينة بحري بالعاصمة الخرطوم, مبينة ان القطار سيتحرك في العاشرة من مساء امس “الجمعة”.

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وناشد البيان الصادر عن لجان عطبرة بحسب صحيفة المجهر كل الاعضاء ومواطني مدينة عطبرة بالمشاركة الفاعلة لرد الدين لاهالي الجيلي الذين استقبلوا ثوار عطبرة ابان حضورهم الخرطوم يوم توقيع الاحتفال بتوقيع وثائق الاتفاق السياسي والاعلان الدستوري.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)