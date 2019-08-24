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العثور على جثة رجل بالقرب من السكة حديد بالخرطوم

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 24-أغسطس-2019

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العثور على جثة رجل بالقرب من السكة حديد بالخرطوم

إستقبلت مشرحة بشائر بمايو جثة لرجل في العقد الثاني من عمره عثر عليه بالقرب من السكة حديد بالخرطوم ، حيث إتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وبواسطة فريق مسرح الحادث تم العمل الفني مثل التصوير والتحريز ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي ، وبأمر من النيابة والأورنيك الجنائي أخذت الجثة للمشرحة ليقوم البروفيسور عقيل سوار الدهب كبير إستشاري الطب الشرعي بتشريح الجثة ووضع أسباب الوفاة كما دون بلاغ بالحادث بدائرة الأختصاص بحسب صحيفة الدار .

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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