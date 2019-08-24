العثور على جثة رجل بالقرب من السكة حديد بالخرطوم

التاريخ: 24-أغسطس-2019 فى : حوادث 11 مشاهدة إستقبلت مشرحة بشائر بمايو جثة لرجل في العقد الثاني من عمره عثر عليه بالقرب من السكة حديد بالخرطوم ، حيث إتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وبواسطة فريق مسرح الحادث تم العمل الفني مثل التصوير والتحريز ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي ، وبأمر من النيابة والأورنيك الجنائي أخذت الجثة للمشرحة ليقوم البروفيسور عقيل سوار الدهب كبير إستشاري الطب الشرعي بتشريح الجثة ووضع أسباب الوفاة كما دون بلاغ بالحادث بدائرة الأختصاص بحسب صحيفة الدار . Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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