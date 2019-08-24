التاريخ: 24-أغسطس-2019
11 مشاهدة
إستقبلت مشرحة بشائر بمايو جثة لرجل في العقد الثاني من عمره عثر عليه بالقرب من السكة حديد بالخرطوم ، حيث إتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وبواسطة فريق مسرح الحادث تم العمل الفني مثل التصوير والتحريز ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي ، وبأمر من النيابة والأورنيك الجنائي أخذت الجثة للمشرحة ليقوم البروفيسور عقيل سوار الدهب كبير إستشاري الطب الشرعي بتشريح الجثة ووضع أسباب الوفاة كما دون بلاغ بالحادث بدائرة الأختصاص بحسب صحيفة الدار .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة رجل بالقرب من السكة حديد بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.