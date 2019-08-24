الأمة القومي يتعهد بحماية الحكومة من (سدنة) النظام البائد

أعلن حزب الأمة القومي تمريره مشروعاً سماه (مصفوفة الخلاص الوطني) – من ستة ملفات – لإدارة الفترة الانتقالية، وفيما ذكر الحزب أنه سيقدمه للحكومة الانتقالية لإدارة الفترة الانتقالية، أكد الحزب دعمه وثقته ومساندته لرئيس الوزراء الجديد، بينما تعهد بحماية الحكومة القادمة من المتربصين من سدنة النظام البائد.

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وقال بيان للمكتب السياسي للحزب أمس بحسب صحيفة الإنتباهة، إن الحزب سيقف ظهيراً قوياً لرئيس الوزراء، وأهاب بالجميع للسعي لتفكيك دولة التمكين الحزبي لصالح دولة الوطن، وتحقيق العدالة الانتقالية، ولجم الفساد ومحاكمة مرتكبيه واسترداد الأموال المنهوبة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)