السجن والدية لامرأة قتلت ضرتها بالسم

أصدرت محكمة جنايات الخرطوم جنوب برئاسة مولانا فهمي عبد الله مالك, امس حكماً بالسجن :5″ اعوام والدية الكاملة وذلك في امرأة ادانتها المحكمة بقتل ضرتها عمداً عن طريق دس السم لها, في وجبة الافطار “ملاح كول” انتقاماً من زوجها الذي درج على معاملة زوجته المجني عليها بلطف متجاهلاً زوجته الثانية المدانة, الامر الذي دفعها تثور في وجه زوجها عدة مرات مطالبة بالعدل بينهما.

Advertisements

وفي يوم الحادثة كان نقاشا قد نشب بين المتهمة وزوجها وقام بضربها امام زوجته المجني عليها, فخرج الزوج عقب ذلك الى مكان عمله تاركاً زوجاته في المنزل اللاتي يقمن فيه, وبحسب صحيفة آخر لحظة انتهزت المتهمة الفرصة وخرجت لشراء بعض الاحتياجات المنزلية نسبة لان المجني عليها كانت قد انجبت حديثاّ, حيث احضرت المتهمة وجبة الافطار وهي عبارة عن “عصيدة بملاح كول” وقامت بخلط مادة صبغة الشعر بالكول وقدمته للمجني عليها والتي تدهورت حالتها الصحية بعد دقائق من تناول وجبة الافطار وتم اسعافها الى المستشفى لتلقي العلاج الا انها فارقت الحياة.

وتم تحويل الجثة للمشرحة حيث أكد التشريح ان سبب الوفاة هو تناول كمية كبيرة من المواد السامة “الصبغة”وعقب وفاتها بايام اعترفت الزوجة المتهمة لوالدة زوجها واخبرتها بانها من دافع الغيرة قامن بخلط مادة الصبغة للمجني عليها في وجبة الفطور وقدمتها لها, وبدورها قامت والدة زوجها باخبار ابنها بالجريمة, وعلى الفور قام الزوج بتدوين بلاغ بقسم شرطة حي النصر جنوب الخرطوم. وتم القبض على الزوجة المتهمة, بتهم مخالفة المادة “130” من القانون الجدنائي القتل العمد, وتقديمها لمحاكمة وعند استجوابها انكرت قتل المجني عليها بالسم, وقالت ان ضرتها قامت بنقش حناء بالصبغة وتجاهلت غسل يدها قبل الاكل, الأمر الذي ادى الى وفاتها بالصبغة, ولكن المحكمة عدلت الاتهام من القتل العمد الى القتل شبه العمد بعد ان توصلت المحكمة من خلال اقوال شهود الدفاع عن المدانة بان زوجها كان يفرق بين زوجاته في المعاملة وان الزوج في نفس يوم الحادث كان قد اعتدى على زوجته المتهمة بالضرب لارضاء زوجته المجني عليها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)