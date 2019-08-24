التاريخ: 24-أغسطس-2019
11 مشاهدة
أفلح وفد مركزي وآخر أهلي في احتواء مؤقت للنزاع المتجدد بين قبيلتي البني عامر والنوبة في بورتسودان التي راح ضحيتها العشرات ما بين قتيل وجريح.
وكان عضوا المجلس السيادي حسن محمد والفريق أول شمس الدين الكباشي وقيادات شرطية وأمنية وعسكرية قد وصلوا لاحتواء النزاع القبلي. وفيما اتفقت الأطراف على الاستمرار في الاتفاق العرفي للشرق السابق (القلد) الذي سينتهي في الثامن من الشهر القادم، تعهد عضو المجلس السيادي الفريق أول الكباشي بحسب صحيفة الإنتباهة، بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مركزية للتحقيق في الأحداث الحالية والسابقة، ووعد بدفع الديات والتعويضات لكل المتضررين، ووجه الكباشي الأجهزة الأمنية والقوات النظامية بالتطبيق الصارم للقانون وإنفاذه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة مركزية للتحقيق في أحداث بورتسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.