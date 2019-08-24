لجنة مركزية للتحقيق في أحداث بورتسودان

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أفلح وفد مركزي وآخر أهلي في احتواء مؤقت للنزاع المتجدد بين قبيلتي البني عامر والنوبة في بورتسودان التي راح ضحيتها العشرات ما بين قتيل وجريح.

وكان عضوا المجلس السيادي حسن محمد والفريق أول شمس الدين الكباشي وقيادات شرطية وأمنية وعسكرية قد وصلوا لاحتواء النزاع القبلي. وفيما اتفقت الأطراف على الاستمرار في الاتفاق العرفي للشرق السابق (القلد) الذي سينتهي في الثامن من الشهر القادم، تعهد عضو المجلس السيادي الفريق أول الكباشي بحسب صحيفة الإنتباهة، بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مركزية للتحقيق في الأحداث الحالية والسابقة، ووعد بدفع الديات والتعويضات لكل المتضررين، ووجه الكباشي الأجهزة الأمنية والقوات النظامية بالتطبيق الصارم للقانون وإنفاذه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)