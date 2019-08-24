حذاري من خبث المؤتمر الوطني

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

بعد الموقف الحاسم لجماهير شعبنا من المؤتمر الوطني باعتباره الحزب الذى مارس الفساد والاقصاء وتآمر على الوطن والمواطنين وعمل على تقديم مصحلته كحزب ومصلحة منسوبيه كافراد تقديمها على المصلحة العليا للوطن ، بعد وضوح هذه المسألة وقيام عشرات الادلة وتضافرها على تاييد هذا التقييم ، بعد هذا الذى توصل اليه الناس رأوا ضرورة ابعاد الحزب عن المرحلة الانتقالية لتقوم انتخابات وتاتى حكومة مفوضة شعبيا تقوم بمحاكمة المتورطين فى نهب البلد والقعود بها عن النهضة وستشمل المحاكمات من ارتبطوا بالمؤتمر الوطنى وكانوا جزءا من الياته لتدمير البلد وسرقتها ، ويعتبر القرار بابعاد المؤتمر الوطنى عن هذه المرحلة احد القرارات الهامة التى حظيت بالتفاف الجماهير حولها فكيف والحال هذه يقبل الناس ان يتحايل هذا الحزب الماكر عليهم ويعمد الى محاولة الدخول من النافذة بعد ان تم طرده من الباب ؟ والا ماذا نسمى ما حملته الاخبار من اعلان قيادى بالحزب اتصالهم برئيس الوزراء واعلانهم دعمهم له واستعدادهم للعمل معه من اجل مصلحة البلد ؟ هل هذا الا مكر وخداع درج عليه الحزب و منسوبوه واتصفوا به حتى صار ملازما لهم بحيث لايذكر النفاق والكذب والخداع واكل اموال الناس بالباطل الا ذكر هذا الحزب ؟

ونقرا فى الخبر المنسوب لوكالة الاناضول التركية ان قياديا بحزب المؤتمر الوطني اوضح تلقى حمدوك اتصالات من قيادات حزبه تؤكد دعمهم له خلال الفترة الانتقالية.

وبحسب الوكالة ” فإنّ القيادي – الذي فضّل حجب اسمه – أكّد تلقي حمدوك اتصالاتٍ من قيادات حزب المؤتمر الوطني بالبلاد دون أنّ يكشف عن أسمائها.

وأشار إلى أنّ قيادات الحزب أبدّت ترحيبها بتولي حمدوك لرئاسة الوزراء، وأكّدت دعمها لاستقرار ونماء الوطن خلال الفترة الانتقالية.

ماذا ترانا نقول ؟ ليس لنا الا ان نصر على تحذير الشعب وحكومته والثورة المجيدة وشبابها وعموم مؤيديها من ضرورة الحذر التام من مؤامرات المؤتمر الوطنى وخبثه .