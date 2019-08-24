انعدام  الاستقرار يؤرق تشاد  .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منذ ان سيطر الرئيس ادريس ديبى على السلطة فى بلاده بالحديد والنار وتشاد تشهد تفلتات هنا وهناك سواء كانت نتيجة صراع ذو بعد عرقى او سياسى لكنها فى النهاية تحسب على استقرار البلد وتشكل نوعا من الفشل للحكومة المركزية فى انجمينا .

وقد عاشت تشاد فترة حرجة وعصيبة وهى تعانى ارهاب جماعة بوكو حرام التى نشطت فى عدد من البلدان المجاورة خاصة بعد توغل الارهابيين كثيرا داخل البلد ونشرهم الارهاب حتى تمكنت قوة اقليمية شاركت فيها العديد من دول المنطقة – ومنها تشاد – فى كبح جماحهم وايقاف تمددهم ومحاصرة ارهابهم فحدث نوع من الاستقرار النسبى لكنه لم يدم طويلا اذ اثرت الصراعات فى الجارة ليبيا سلبا على البلد وشهد الشمال التشادى عددا من التفلتات سواء كان وراءها ارهابيون قادمون من ليبيا او تشاديون استثمروا توفر السلاح وضعف القبضة الامنية المركزية فانتشرت الفوضى ردحا من الزمن الى ان بسط الامن سيطرته على البلد واستقر الوضع نسبيا ثم عاد ليتفلت .

اما الشرق التشادى المتاخم لدارفور حيث تتصارع اجندة مختلفة وتتقاطع مصالح قوى اقليمية ودولية ، فان هذه المنطفة ظلت باستمرار محلا للاضطراب وعدم الاستقرار سواء نشطت فيها جماعات تشادية مناوئة للمركز متمردة عليه او كانت مسرحا لجماعات سودانية معارضة للخرطوم وتتخذ من هذه الجغرافية المتاخمة لدارفور منطلقا لتدريب قواتها وحتى مكانا لشن هجمات عسكرية على مواقع فى العمق السودانى .

الشرق التشادى ظل يمثل صداعا مستمرا للحكومتين فى الخرطوم وانجمينا الشي الذى جعلهما تتعاونان معا لتشكيل القوات المشتركة ويتناوب على قيادتها ضابط من احد البلدين كل ستة اشهر ولها مركزى قيادة فى الجنينة وأبشى الامر الذى جعل الحدود تشهد استقرارا ملحوظا وتقل الهجمات على الطرفين على ان تعالج كل دولة قضاياها على حدة ، وفى هذا الباب شهدت مناطق شرق تشاد الاسبوع الماضى نزاعا داميا اسقط عشرات القتلى من الطرفين مما حدا بالرئيس ديبي لاعلان حالة الطوارئ في ولايتين بشرق البلاد

وسبق أن فرضت حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في منطقتي سيلا وكواداي حيث قتل 50 شخصا منذ اسبوعين في اقتتال بين رعاة ماشية ومزارعين، بحسب ما قال مكتب الرئيس.

وصرح ديبي أثناء رحلة إلى سيلا “من الآن فصاعدا، سننشر قوات عسكرية ستضمن أمن السكان في المنطقة”.

وأضاف “يجب أن ننزع أسلحة جميع المدنيين”.

وتشهد مناطق شرق تشاد أعمال عنف بين رعاة الجمال الرحل اذ العديد منهم من الزغاوة – قبيلة الرئيس – والمزارعين من كواديان حيث أسهم الجفاف والنمو السكاني في تفاقم النزاع.

انها تشاد التى تشهد العديد من الاضطرابات وتعيش قلقا مستمرا بسبب انعدام الاستقرار الذى يعتبر السمة البارزة فى البلد طوال سنوات عديدة.