معلومات رسمية تكشف تفاصيل خطيرة عن انتحار الملياردير إبشتاين صديق ترامب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت صحيفة “Hill” الأمريكية بأنه قبل وقت قصير من وفاة الملياردير الأمريكي، جيفري إبشتاين، تم رفع نظام الإشراف عليه في السجن لمنع انتحاره، وذلك بعد الأخذ باستنتاجات طبيب نفسي.

ونقلت الصحيفة عن رسالة وجهتها وزارة العدل الأمريكية إلى المشرعين الأمريكيين: “تؤكد وزارة العدل أن الإشراف على السيد إبشتاين كان يهدف إلى منع انتحاره في يوليو الماضي. وبعد ذلك تم إلغاء هذا الإشراف، بعد استنتاج طبيب نفسي اتخذ قرارا أنه ليست هناك أي حاجة لذلك”.

وأضافت الصحيفة أن الوزارة قدمت هذه المعلومات بعد أن طالب أعضاء اللجنة القانونية لمجلس النواب الأمريكي بتقديم توضيحات بشأن الوفاة الغامضة لإبشتاين.

وأوضحت الوزارة أيضا أن الحوار مع كل المعتقلين يعقد خلال الساعات الـ24 الأولى بعد وصولهم إلى السجن الفدرالي، ويقدم العلاج النفسي بغض النظر عن مكان الحبس. وأشارت إلى أن المساعدة النفسية للسجناء تجري في ساعات العمل وفي الليل أيضا.

وأضافت الوزارة: “ننوي العمل بشكل نشيط على التحقيق الشامل في هذه المسألة. ويمكن أن تقدم وزارة العدل معلومات إضافية بهذا الخصوص فيما بعد عند الحاجة”.

وتناولت وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي بشغف، قضية انتحار إبشتاين في سجنه دون أن يثير الشكوك من قبل المسؤولين عن السجن.

وقام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق بإعادة تغريدة على صفحته في موقع “تويتر”، كان كاتبها يعبر عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي السابق، بيل كلينتون، قد يقف وراء مصرع إبشتاين.

وكان إبشتاين يواجه اتهامات بالإغواء وإشراك عشرات الفتيات القاصرات في الدعارة. وأكد الادعاء العام أن إبشتاين كان في الفترة ما بين عامي 2002 و2005 يمارس الجنس مع الفتيات القاصرات في منازله بنيويورك وفلوريدا. وكان وفق المزاعم يدفع لهن مئات الدولارات نقدا، وبعد ذلك يكلف بعضهن بجلب فتيات جدد.

ويشار إلى أن عمر بعض الفتيات لم يتجاوز 14 عاما. ولم يعترف إبشتاين بذنبه. وتم توجيه اتهامات رسمية له بالاتجار بالقاصرات بغرض استغلالهن جنسيا، الأمر الذي يقضي بعقوبة قد تصل إلى 40 عاما في السجن.