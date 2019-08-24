مجلس الهلال يحدد موعد مباراته مع سبورت الرواندي بامدرمان

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلن مجلس إدارة نادي الهلال السوداني عن إقامة مباراته المُرتقبة أمام ريون سبورت الرواندي في السابعة والنصف مساء بعد غدٍ”الأحد” باستاد”الجوهرة الزرقاء”.
وصلت بعثة نادي ريون سبورت الرواندي اليوم”الجمعة” بقوامٍ يصل إلى”33″ بجانب”21″ لاعبًا لأداء المباراة المقرّرة أمام الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.
وأدّى ريون سبورت تدريبًا على ملعب الأكاديمية بعد وصوله بساعاتٍ، وينتظر أنّ يؤدي مران أخير مساء الغد بملعب الهلال.
وكانت مباراة الذهاب بين ريون سبورت والهلال السوداني قد انتهت بالتعادل بهدفٍ لكل فريق.
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