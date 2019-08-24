التاريخ: 24-أغسطس-2019
13 مشاهدة
بمنطقة دار السلام حينما قام التاجر أحمد النور بتجهيز نفسه لأداء صلاة الفجر بإحدى المساجد وأثناء ماهو في الشارع العام في طريقه للمسجد إعترض طريقه عدد من المتهمين واوسعوه ضرباً مما أدى لمقتله في الحال وهو في طريقه للمسجد لأداء صلاة الفجر ، وقد تعاملت شعبة مباحث دار السلام بمهنية شرطية عالية وتمكنت من القبض على عدد من المشتبه بهم وجاري البحث عن بقية المتهمين ، عندها تحركت شرطة مسرح الجريمة بأمبدة وقاموا بعمل كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال الجثة وبأورنيك جنائي ، نقلت جثة التاجر القتيل لمشرحة أم درمان ، وبأمر تشريح صادر من النيابة وعلى يد البروف جمال يوسف مدير المشرحة تم تشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة وتسليمها لذويها في موكب حزين لمواراتها الثرى بحسب صحيفة الدار .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل التاجر أحمد النور ضرباً لحظة ذهابه لأداء صلاة الصبح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.