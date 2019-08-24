مقتل التاجر أحمد النور ضرباً لحظة ذهابه لأداء صلاة الصبح

بمنطقة دار السلام حينما قام التاجر أحمد النور بتجهيز نفسه لأداء صلاة الفجر بإحدى المساجد وأثناء ماهو في الشارع العام في طريقه للمسجد إعترض طريقه عدد من المتهمين واوسعوه ضرباً مما أدى لمقتله في الحال وهو في طريقه للمسجد لأداء صلاة الفجر ، وقد تعاملت شعبة مباحث دار السلام بمهنية شرطية عالية وتمكنت من القبض على عدد من المشتبه بهم وجاري البحث عن بقية المتهمين ، عندها تحركت شرطة مسرح الجريمة بأمبدة وقاموا بعمل كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال الجثة وبأورنيك جنائي ، نقلت جثة التاجر القتيل لمشرحة أم درمان ، وبأمر تشريح صادر من النيابة وعلى يد البروف جمال يوسف مدير المشرحة تم تشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة وتسليمها لذويها في موكب حزين لمواراتها الثرى بحسب صحيفة الدار .

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )