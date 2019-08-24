وفاة سوداني صاحب أشهر وأقدم مكتبة في جوبا

التاريخ: 24-أغسطس-2019 فى : أخبار 25 مشاهدة Advertisements توفي بالخرطوم سايرين عبد الحميد أحمد محمد عبد الحميد صاحب أقدم وأشهر مكتبة في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان تُدعى (مكتبة سايرين) التي تقع في سوق جوبا الكبير مقابل الأوقاف وقرب ميدان قسم الشرطة الشمالي، والراحل والد كل من خالد، بدرالدين، علاء الدين وعبد الحميد، حيث وري الثرى يوم الخميس الماضي في مقابر الكلاكلة القبة. يشار أن الراحل ينحدر من ولاية النيل الأبيض، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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