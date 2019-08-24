إجلاء مواطنين من قرى شمال الخرطوم

التاريخ: 24-أغسطس-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة تعرض الجسر الواقي لمنطقة “ود رملي” شمال الخرطوم لكسر, نتيجة لارتفاع مناسيب النيل وغمرت مياه الفيضان المنطقة, ما دفع سلطات الدفاع المدني لإجلاء المواطنين العالقين من القرى المحاصرة. Advertisements وأوضح مدير الدفاع المدني بولاية الخرطوم اللواء شرطة محمد البشر بحسب صحيفة آخر لحظة أمس ان سبب كسر الجسر يرجع لارتفاع مناسيب المياه. وأشار إلى تشرر قرى “النخيلة والسوق وحلة علي وحلة السدر وود رملي جنوب” من الفيضان. وأكد انه تم اجلاء ساكني هذه المناطق من الماكن المغمورة بالمياه دون حدوث اصابات, واثنى على دور قوات الدفاع المدني, والشرطة والدعم السريع والمواطنين في درء الضرر, المواد الغذائية لهم ومعالجة الكسر. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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