إمرأه تقتل رجلاً ( بطورية ) بالنيل الأبيض

تقدم أحد المواطنين ببلاغ لشرطة محلية كنانة أفاد في بلاغه بأن إحدى النساء قد قامت بضربه بطورية على رأسه مسببة له الجراح العمد ، وبعد تدوين البلاغ أسعف المجني عليه الى المستشفى لتلقي العلاج الى أن توفى الى رحمة مولاه .

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وبحسب صحيفة الدار تم القاء القبض على المتهمة ووضعها في البلاغ المفتوح تحت المادة 130 وتسليم الجثمان لاسرته بعد إكتمال الإجراءات القانونية .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )