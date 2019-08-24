إمرأه تقتل رجلاً ( بطورية ) بالنيل الأبيض

التاريخ: 24-أغسطس-2019
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تقدم أحد المواطنين ببلاغ لشرطة محلية كنانة أفاد في بلاغه بأن إحدى النساء قد قامت بضربه بطورية على رأسه مسببة له الجراح العمد ، وبعد تدوين البلاغ أسعف المجني عليه الى المستشفى لتلقي العلاج الى أن توفى الى رحمة مولاه .
وبحسب صحيفة الدار تم القاء القبض على المتهمة ووضعها في البلاغ المفتوح تحت المادة 130 وتسليم الجثمان لاسرته بعد إكتمال الإجراءات القانونية .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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