مبعوث أمريكي سابق: آن الأوان لمغادرة السودان قائمة الإرهاب

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أكد المبعوث السابق للإدارة الأمريكية حول السودان, أسكوت قرايشون, ان اللحظة التاريخية قد تحققت لازاحة اسم السودان من قائمة الدول التي توصمها امريكا برعاية الارهاب الدول, وقال قرايشون بحسب صحيفة آخر لحظة انه شخصياً يعتقد ان السودان قد استوفى شروط ازالته من تلك القائمة, لكنه قال قد تكون لادارة دونالد ترامب تقارير امنية هو ليس مطلع عليها, على الرغم من انني اعتقد ان السودان قد استوفى جميع المعايير لالغاء قرار الدولة الراعية للارهاب, فانه قرار حكومي.

ووفقاً لقرايشون الذي قال انه اذا أكدت الحكومة الجديدة وعملت مع المجتمع الدولي للحد من الارهاب ولمنع السودان من ان يكون مأوى وحاضناً للارهابيين مرة أخرى, وسعت لتوفير الأمن للسودانيين وأمن على وجود نظام قضائي تعلو فيه سيادة القانون, فلا مناص للمجتمع الدولي إلا ان يرفع اسم السودان من تلك القائمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)