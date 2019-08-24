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مساعدات من السعودية والكويت وقطر لمتضرري السيول

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 24-أغسطس-2019

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مساعدات من السعودية والكويت وقطر لمتضرري السيول

 

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بدات المساعدات الانسانية تصل من والكويت وقطر للمتررين من السيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد, وواصلت اللجنة العليا للدفاع المدني اجتماعاتها الطارئة صباح أمس بحضور وكيل وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية, اسمهان أحمد البشير, والأمين العام لديوان الزكاة محمد بابكر, ومفوض مفوضية العون الانساني محمد السناري, والجهات ذات الصلة.

 

ووقف الاجتماع على المستجدات الراهنة, واطمأن الاجتماع على المساعدات الانسانية التي قدمتها مفوضية العون الانساني وديوان الزكاة والمتمثلة في الإيواء والغذاء والكساء وبحسب صحيفة آحر لحظة شمل الدعم ولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق والشمالية وكسلا وشمال كردفان وبالخرطوم قدم الديوان “700” خيمة لمنطقة ود رملي ومواد غذائية ووجبات ساخنة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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