مساعدات من السعودية والكويت وقطر لمتضرري السيول

التاريخ: 24-أغسطس-2019
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بدات المساعدات الانسانية تصل من السعودية والكويت وقطر للمتررين من السيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد, وواصلت اللجنة العليا للدفاع المدني اجتماعاتها الطارئة صباح أمس بحضور وكيل وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية, اسمهان أحمد البشير, والأمين العام لديوان الزكاة محمد بابكر, ومفوض مفوضية العون الانساني محمد السناري, والجهات ذات الصلة.
ووقف الاجتماع على المستجدات الراهنة, واطمأن الاجتماع على المساعدات الانسانية التي قدمتها مفوضية العون الانساني وديوان الزكاة والمتمثلة في الإيواء والغذاء والكساء وبحسب صحيفة آحر لحظة شمل الدعم ولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق والشمالية وكسلا وشمال كردفان وبالخرطوم قدم الديوان “700” خيمة لمنطقة ود رملي ومواد غذائية ووجبات ساخنة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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