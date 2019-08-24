بالصور: تفاصيل اعتداء على الصحفي ” إبراهيم بقال” وتهشيم سيارته من قبل مجهولين بأمدرمان

تعرض الصحفي السوداني” إبراهيم بقال سراج” في الساعات الأولى يوم السبت عند الواحد صباحا لضرب مبرح واصابات في العين والرأس والوجه وتهشيم زجاج سيارته الخاصة، من اشخاص مجهولين يترواح عددهم نحو ستة أشخاص بشارع الموردة إمدرمان عند تقاطع دار الرياضة، بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”.

وقال “بقال” : كنت وحدي أقود سيارتي وأسير في الطريق العام وخلفي عربة هايس وعربات اخري تسير في الطريق و لم أكن أعرف أن بداخل العربة الهايس جبناء غدارين يأتون الفرسان من ظهورهم أوقفت عربتي قرب دكان في الشارع العام بالقرب من دار الرياضة أمدرمان شارع الموردة ونزلت لأشتري بعض الحاجات الخاصة بي فأذا بي اتفاجأ بعدد 7 أشخاص وأكثر يتهجمون كالكلاب السعرانة ضربا وتنكيلا واساءات وشتائم وهم ينادونني بأسمي ” يا ابراهيم بقال يا كلب يا كوز ، يا وسخ الليلة نطلع دينك يا كوز والثوار ما شبهك يا عميل الكيزان يا جنجويد وتاني امشي أكتب ودافع عن اسيادك يا كلب”.

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لم يكن أمامي خيار سوي الدفاع عن النفس بأي طريقة فأخرجت مسدسي مرخصا قانونا واطلقت اعبرة نارية علي الهواء ففروا هاربين وتجمهر عدد من المارة وبمساعدتهم ذهبت للمستشفي والنيابة ودونت بلاغ ضد مجهولين، ولم يتثني لنا معرفتهم في تلك اللحظات التي كدت أن افقد فيها وعيي تماما.

يذكر إن ” بقال ” قد تلقي عدداً من التهديدات ممن يخالفونه الرأي، كما تم الإعتداء على صحفي سوداني آخر بالخرطوم خلال اليومين الماضيين بسبب إختلاف الرأي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)