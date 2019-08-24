التاريخ: 24-أغسطس-2019 فى : حوادث 1 مشاهدة دونت شرطة أمبدة جنوب بلاغاً تقدم به أحد المواطنيين يعمل في مجال التجارة يقيم أمبدة Advertisements أفاد في بلاغه بإنهيار غرفة بمنزل شقيقه بأمبده مما أدى الى وفاة ثلاثة من أفراد المنزل وبإخطار شرطة الدفاع المدني وبعد جهود كبيرة تمكنوا من إنتشال الجثث الثلاث من تحت الأنقاض وتحويلها الى المستشفى بحسب صحيفة الدار ليؤكد الأطباء وفاتهم وتحويل الجثث الى المشرحة لتحديد أسباب الوفاه ويتابع المتحري إجراءات البلاغ . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة ثلاثة مواطنين بسبب إنهيار منزل بأمبده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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