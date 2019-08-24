وفاة ثلاثة مواطنين بسبب إنهيار منزل بأمبده

التاريخ: 24-أغسطس-2019
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دونت شرطة أمبدة جنوب بلاغاً تقدم به أحد المواطنيين يعمل في مجال التجارة يقيم أمبدة
أفاد في بلاغه بإنهيار غرفة بمنزل شقيقه بأمبده مما أدى الى وفاة ثلاثة من أفراد المنزل وبإخطار شرطة الدفاع المدني وبعد جهود كبيرة تمكنوا من إنتشال الجثث الثلاث من تحت الأنقاض وتحويلها الى المستشفى بحسب صحيفة الدار ليؤكد الأطباء وفاتهم وتحويل الجثث الى المشرحة لتحديد أسباب الوفاه ويتابع المتحري إجراءات البلاغ .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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