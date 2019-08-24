أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 24 أغسطس 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية السوداني: * “السيادي”: الدولة وضعت يدها على أموال ضخمة * “الشيوعي”: سنتظاهر ضد الحكومة الجديدة إذا حادت عن برنامج “قوى الحرية” * عبد الحي يوسف يكشف معلومات حول أموال منحها البشير لقناة طيبة.. تفاصيل تجدد الاشتباكات ببورتسودان الصيحة: * “عبد الحي” يكشف تفاصيل أموال البشير لقناة “طيبة” * غرايشون لـ(الصيحة): يجب عدم الإقصاء مع محاسبة كل من ارتكب جرماً * الفيضان يبتلع (ود رملي) و”حمدوك” يتعهد بمعالجات جذرية المجهر: * “حمدوك” يفاجئ سكان “ود رملي” بزيارة للوقوف على أضرار الفيضان * وفد من المجلس السيادي يحتوي النزاع بين البني عامر والنوبة في بورتسودان * عطبرة تسير قطار مساعدات للمتضررين من الفيضان بالجيلي وود رملي * “التوم هجو” لقاء جامع لـ(سلفاكير) مع الحركات خلال يومين * مؤسسة “مو إبراهيم” ترحب بإنشاء مجلس السيادة الجريدة: * “حمدوك” يزور متضرري الجيلي وود رملي ويعد بمعالجات فورية ومستديمة * تجدد النزاع الأهلي ببورتسودان والوالي يحظر التجوال ويقطع الإنترنت * الجبهة الثورية تعلن استعدادها للتفاوض مع الحكومة * تجدد التظاهرات بمنطقة العريباب بمدني احتجاجاً على تواصل انقطاع التيار الكهربائي Advertisements آخر لحظة: * عبد الحي يوسف يتبرأ من أموال البشير ويكشف المثير * تحذيرات من أمطار وعواصف و(15) ولاية في قائمة الطوارئ * “حمدوك” في الجيلي.. تلقى أول شكوى رسمية * عضو بالسيادي: الدولة وضعت يدها على أموال ضخمة الإنتباهة: * تورط المخلوع في (5) قضايا فساد جديدة * “السيادي”: لن نقبل مخصصات تستفز الشعب * بلاغات حول بيع بواخر حكومية كـ(خردة) أخبار اليوم: * الصادق المهدي: محاكمة البشير بداية خاطئة * محكمة البشير تتواصل اليوم وسط إجراءات مشددة وهيئة الدفاع تؤكد ثقتها في البراءة * نيابة الفساد تلقي القبض على رجل أعمال شهير الدار: * اليوم تتواصل محاكمة المخلوع البشير بالمعهد القضائي * الترويكا تهنئ حمدوك” بمناسبة تعيينه رئيساً للوزراء * فرنسا تستعجل تشكيل المدنية بالسودان * مغربية تتهم زوجها السوداني بحجزها وخطف ابنها *مقتل التاجر أحمد النور ضرباً لحظة ذهابه لأداء صلاة الصبح * هاتف مفقود يؤدي للقبض على المتهمين بقتله الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 24 أغسطس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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