شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن عضو المجلس السيادي الفريق أول شمس الدين الكباشي لمصادر معطعة أن تعيين النائب العام ورئيس القضاء سيناقش خلال اجتماع السيادي مع رئيس الوزراء. ومن جهته أقرَّ عضو المجلس السيادي صديق تاور له بأن اجتماع السيادي بالخميس لم يناقش أمر تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وقال إن المشاورات مازالت جارية في ما يخص أسماء المرشحين.

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كانت هذه تفاصيل خبر كباشي : اجتماع مع حمدوك لحسم ملف تعيين النائب العام ورئيس القضاء… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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