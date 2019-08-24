تصريحات مثيرة لزعيم العدل والمساواة جبريل إبراهيم عن انفصال الجنوب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف زعيم حركة العدل والمساواة المسلحة الدكتور جبريل إبراهيم أن انفصال دولة جنوب السودان عن السودان أضعف الهامش في السودان، وكشف د.جبريل في حوار مع صحيفة (الموقف) الصادرة في جوبا عقب لقائه بالرئيس سلفا كير ميارديت، كشف أن لقائه مع سلفا كير دار حول كيفية تحقيق السلام والاستقرار وأهميته بالنسبة للسودان، مشيراً أن مبادرة جنوب السودان تصل الى تدخل الى التفاصيل بسبب غياب أطراف أساسية لم تصل بعد، بجانب وجود جهات أخرى بالإقليم تريد لعب دور في عملية السلام من دول الإقليم اوالمحيط الدولي هذه خيوط تحتاج للنسج، وأن هذه العوامل أدت لتأجيل الدخول في تفاصيل عملية السلام، وحول انقسام الهامش بالسودان، قال رئيس حركة العدل والمساواة إنهم لا يلوحون بالحرب وأن الهامش ليس كله خلف (رجل واحد)، لكن الهامش يقف خلف القضية وفهمهم للمظالم التي وقعت عليهم فهم مشترك وأن جزءاً من الحلول التي جئنا من أجلها هي الاجتماع مع عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو بمبادرة الرئيس سلفا كير لجمع وتوحيد الصف. وحول استفادة الحركة المسلحة من تجربة جنوب السودان، قال جبريل إبراهيم إن المسألة الأولى محل خلاف مع عبد العزيز الحلو والدرس المستفاد من تجربة جنوب السودان هي تجربة تقرير المصير بقدر صعوبتها وليس بالضرورة أن تكون مفيدة لذلك من يدعون لتقرير المصير يحتاجون لدراسة المسألة بعمق لأن الذي حدث بخروج جنوب السودان أضعف من تبقى في الهامش. الآن اذا حاولت أية جهة الخروج عليها أن تعلم التكلفة الباهظة لذلك لا يعرف الأهل التكلفة التي دفعتها حتى انفصلت ، وأضاف جبريل أنه منذ العام 1955 فقد الملايين أرواحهم نتيجة للحرب المباشرة أو التجويع أو المرض السودان لن يقبل تكرار التجربة ونحن لا نريد تكرار الدرس وأيضاً مسألة التنوع تحتاج لحسن إدارة غض النظر عن الخلاف الذي ينشأ حتى في البيت لذلك الحل ليس في الانفصال.