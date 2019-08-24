أهلي شندي يودّع بطولة الكونفيدرالية

الخليج 365 :

ودّع أهلي شندي بطولة الكنفدرالية بعدما سقط في فخ التعادل بهدفٍ لكلٍ أمام بانداري الكيني مساء اليوم”الجمعة” ضمن مرحلة الإياب.

وكان لاعب أهلي شندي ياسر مزّمل قد أحرز هدفًا في مرماه، قبل أنّ يعود ويدرك التعادل في الشوط الثاني.

وكانت نتيجة الذهاب بين الفريقان والتي جرت بكينيا قد انتهت بالتعادل من دون أهداف.