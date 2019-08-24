إسبانيا تسجل ثاني حالة وفاة بالليستيريا

قال خوسيه ميغيل سيسنيروس، الناطق باسم هيئة الصحة في منطقة الأندلس الجنوبية إن رجلا يبلغ من العمر 72 عاما كان في المرحلة النهائية من سرطان البنكرياس توفي بسبب البكتيريا.
الليستيريا عادة ما تسبب مرضا خفيفا ولكن يمكن أن تكون خطرة على الأشخاص المصابين بضعف في جهاز المناعة أو النساء الحوامل.
الضحية الأولى كانت امرأة عمرها 90 عاما توفيت في وقت سابق من هذا الأسبوع. بدأ تفشي المرض في 15 أغسطس / آب في الأندلس وأصيب به 186 شخصا. أصدرت إسبانيا تحذيرات صحية دولية وسط تفشي المرض.
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