حسين الشحات سابع أهلاوي يسجل هاتريك في البطولات الأفريقية

أصبح حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سابع لاعب من القلعة الحمراء يسجّل "هاتريك" في البطولات الأفريقية، بعد كل من: "محمود الخطيب، وزكريا ناصف، وحسام حسن، وخالد بيبو، ومحمد أبو تريكة، والمغربي وليد أزارو".

وسجّل الشحات هاتريك في لقاء الأهلي ضد فريق "اطلع بره"، بطل جنوب السودان، مساء أمس الجمعة، والذي أقيم بإستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا، وانتهى بفوز الأحمر 0/9، بعد أن فاز الأهلي ذهابًا 0/4، ليتأهل المارد الأحمر لدور الـ32، وينتظر الفائز من مواجهة ميكيلي بطل إثيوبيا أمام كانو سبور بطل غينيا الإستوائية، في الدور الذي يقام أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل.