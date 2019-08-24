جوجل تضيف ميزة جديدة لتطبيق Duo .. تعرف عليها

أضافت جوجل ميزات جديدة لتطبيق Google Duo لمكالمات الفيديو، وذلك فى تحديث نسخة V60 من التطبيق.

ونقلاً عن موقع “Fonearena” الهندي، يوفر Google Duo وضع الإضاءة المنخفضة لتحسين مكالمة الفيديو في الإضاءات المظلمة كما أطلق ميزة التثبيت على الشاشة الرئيسية وميزة حذف سجل المكالمات.

ومن خلال تحديث الإصدار V60 يحصل Google Duo على وضع إضاءة منخفضة جديد يعمل على تحسين سطوع الفيديو في بيئة مظلمة ويزيد من التعرض بهامش صغير.

كما يوجد زر مخصص أثناء مكالمات الفيديو والذي عند الضغط عليه سيتم تبديل وضع الإضاءة المنخفضة مما يزيد من السطوع.

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كذلك سيتم ضبط السطوع تلقائيًا وفقًا للبيئة بسلاسة دون التأثير على الفيديو، وسيبدأ وضع الإضاءة المنخفضة في الانتشار على مستوى العالم لمستخدمي iOS و Android هذا الأسبوع.

يجلب الإصدار v60 ميزة حذف سجل المكالمات التي ستحذف سجل المكالمات لكل جهة اتصال وسيعاد تأكيد التطبيق مع المستخدمين إذا كانوا يرغبون في حذف السجل.

يتوفر Google Duo v60 للتنزيل من Google Play Store، ولكن سيتم طرح هذه الميزات الجديدة بشكل تدريجي للمستخدمين.