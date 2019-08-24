وزارة المالية اللبنانية تؤكد القدرة على تجاوز الأزمة الاقتصادية

أكدت وزارة المالية اللبنانية قدرة لبنان على تجاوز المصاعب المالية والاقتصادية التي يمر بها، شريطة عدم التراخي في تنفيذ الإصلاحات، مشيرة إلى أهمية العمل على تخفيض عجز الموازنة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي بدأتها الحكومة والعمل على زيادة وتيرتها في موازنة العام المقبل 2020 وما بعدها.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة المالية اللبنانية، تعقيبا على تقريري وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش الدوليتين المتخصصتين في التصنيفات الائتمانية والصادرين قبل ساعات.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد قررت الإبقاء على تصنيف الدولة اللبنانية دون تغيير (-B) مع نظرة مستقبلية سلبية، في حين خفضت وكالة فيتش تصنيف الدولة اللبنانية درجة واحدة من (-B) إلى (CCC) .

