موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال فى الدورى الإنجليزى

يسعى ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر لتحقيق الفوز الثالث على التوالي والأنفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يستضيف أرسنال في السادسة والنصف مساء اليوم بملعب "أنفيلد"، في قمة مباريات الجولة الثالثة من منافسات "البريميرليج".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 6 نقاط قبل إنطلاق منافسات الجولة، متفوقاً بفارق الاهداف على أرسنال صاحب الوصافة، وتغلب ليفربول على نورويتش سيتي وساوثهامبتون، فيما تفوق أرسنال على نيوكاسل يونايتد وبيرنلي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وتعد مباراة اليوم بمثابة الأختبار الحقيقي الأول لناديا ليفربول وأرسنال في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي، بعدما حقق الفريقان العلامة الكاملة بعد مرور جولتين على انطلاق المسابقة.

ويتطلع ليفربول للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم بملعب "أنفيلد"، في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للمباراة الـ 42 على التوالي.

ولم يتذوق ليفربول مرارة الهزيمة فى آخر 41 مباراة خاضها على ملعب "أنفيلد" فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، حيث تمكن من تحقيق الفوز فى 31 مباراة وتعادل فى 10 لقاءات فقط، ساعياً للحفاظ على سجله الخالى من الهزائم للمباراة الـ 42 على التوالى بملعب "أنفيلد".