ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 6 نقاط قبل إنطلاق منافسات الجولة، متفوقاً بفارق الاهداف على أرسنال صاحب الوصافة، وتغلب ليفربول على نورويتش سيتي وساوثهامبتون، فيما تفوق أرسنال على نيوكاسل يونايتد وبيرنلي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
وتعد مباراة اليوم بمثابة الأختبار الحقيقي الأول لناديا ليفربول وأرسنال في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي، بعدما حقق الفريقان العلامة الكاملة بعد مرور جولتين على انطلاق المسابقة.
ويتطلع ليفربول للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم بملعب "أنفيلد"، في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للمباراة الـ 42 على التوالي.
ولم يتذوق ليفربول مرارة الهزيمة فى آخر 41 مباراة خاضها على ملعب "أنفيلد" فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، حيث تمكن من تحقيق الفوز فى 31 مباراة وتعادل فى 10 لقاءات فقط، ساعياً للحفاظ على سجله الخالى من الهزائم للمباراة الـ 42 على التوالى بملعب "أنفيلد".
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال فى الدورى الإنجليزى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.