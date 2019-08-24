حريق مهول يلتهم أكبر متنزه في العاصمة الجزائرية

والمتنزه الذي يتميز بكثافة غطائه النباتي، قريب من تجمعات سكنية وحظيرة سيارات، يجري إلى غاية الآن، بذل جهود كبيرة لإنقاذها من ألسنة النيران.
وشوهد رتل من 10 شاحنات ضخمة للإطفاء مدعومة بقوة أمنية متخصصة في حراسة الغابات، لمحاصرة النيران ، بينما لم تسجل قوات الدفاع المدني أية خسائر في الأرواح.
وتشهد العاصمة الجزائرية ثاني حرائقها هذه السنة، بعد الكارثة التي أصابت غابة ”باينام“ الكثيفة ، والتي تضررت منها عشرات الهكتارات.
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