وفي مواجهة موجة من الإدانة الدولية عبأ الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الجيش للمساعدة في مكافحة الحرائق في الوقت الذي شنت فيه إدارته هجوما دبلوماسيا في محاولة لإصلاح العلاقات.
وقالت إدارة الرئيس دونالد ترامب إنها ”تشعر بقلق عميق“ بسبب حرائق الغابات التي من المتوقع الآن أن تُطرح للنقاش في اجتماع قمة لزعماء مجموعة السبع في فرنسا في مطلع الأسبوع.
وقالت فرنسا وأيرلندا يوم الجمعة إنهما ستعترضان الآن على الاتفاق الزراعي الذي أبرم في يونيو حزيران بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مجموعة ميركوسور وهي البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي.
واستغرق التفاوض على هذا الاتفاق 20 عاما.
وحذر زعماء قطاع الأعمال بالبرازيل من أن رد الفعل الغاضب على سجل البرازيل البيئي قد يحبط محاولاتها للانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي مقرها باريس وتضم 37 دولة متقدمة وتحرص مؤسسات استثمارية كثيرة على الحصول على دعمها.
وقال حاكم ولاية رورايما الواقعة بالأمازون إن بولسونارو، الذي أذهله الغضب الدولي، وقع على أمر بإرسال الجيش البرازيلي لمكافحة الحرائق.
ووزعت البرازيل مذكرة من 12 صفحة،اطلعت عليها رويترز بشكل حصري، على السفارات أوردت فيها بيانات واحصاءات تدافع عن سمعة الحكومة في مجال البيئة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أنه عرض على نظيره البرازيلي جايير بولسونارو مساعدة أميركية في مكافحة حرائق غابة الأمازون.
وجاء في تغريدة أطلقها الرئيس الأمريكي ”لقد تحدّثت للتو مع الرئيس (البرازيلي) جايير بولسونارو“، مؤكدا أن آفاق التعاون التجاري بين البلدين ”قد تكون أقوى من أي وقت مضى“.
وتابع ترامب أنه عرض على الرئيس البرازيلي مساعدة الولايات المتحدة في مكافحة حرائق غابة الأمازون المطرية، وأضاف أن الولايات المتحدة ”جاهزة للمساعدة!“.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش البرازيلي يتدخل لمكافحة حرائق الأمازون.. وترامب يعرض المساعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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