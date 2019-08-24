ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيفها الائتماني للعراق عند B-/B

وتوقعت الوكالة أن يسجل العراق عجزا في الميزانية في 2019 والسنوات المقبلة، بسبب انخفاض أسعار النفط وحاجات إنفاق كبيرة.
وقالت الوكالة إنها إنها قد تخفض تصنيفاتها للعراق إذا زادت الحكومة الإنفاق بما يتجاوز توقعاتنا، مشيرة إلى أن تصنيفاتها للعراق تتعرض لضغوط من مؤسساتها السياسية الناشئة والتوترات السياسية المحلية والمخاطر الأمنية.
كما توقعت أن يتعافى النمو في العراق في 2019 بدعم من زيادات متوقعة في إنتاج النفط وانتعاش تدريجي للنشاط الاقتصادي غير النفطي.
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