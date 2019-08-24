شبيبة القبائل يتوعد المريخ بالفوز على أرضه

توعد الفرنسي هوبيرت فيلود مدرب فريق شبيبة القبائل الجزائري المريخ بالفوز على أرضه ووسط جمهوره، حيث يستضيف فريق المريخ على ملعبه اليوم فريق شبيبة القبائل الجزائري في إياب بطولة دوري أبطال أفريقيا، وخسر المريخ لقاء الذهاب بهدف نظيف.

ويعمل المريخ، حسب تصريحات لمديره الفني إبراهيم حسين، على التعويض في لقاء اليوم وتحقيق نتيجة تضمن له التأهل للمرحلة المقبلة من البطولة، وأشار إبراهيم حسين إلى قدرة فريقه على التأهل، مؤكداً أنه كان يمكن تحقيق نتيجة إيجابية في الجزائر قياساً على الفرص الكبيرة التي أضاعها الفريق.

وأكد الفرنسي فيلود، قدرة فريقه للفوز على فريق المريخ السوداني على أرضه ووسط جمهوره وتكرار ما حققه في الجزائر بالفوز بهدف في ذهاب البطولة الأفريقية للأندية الأبطال، مشدداً على أهمية المباراة، التي سيخوضها فريقه، أمام مضيفه المريخ السوداني، في الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا. وقال فيلود في تصريحات إعلامية: «نُحضر للمباراة في ظروف مميزة، الفوز أمام اتحاد بسكرة ساهم في رفع معنوياتنا، طالبنا اللاعبين بضرورة التركيز من الآن على المباراة المقبلة، فالخصم قوي على أرضه».

وأضاف: «أدرك أن تحقيق التعادل في أم درمان يكفينا للعبور إلى الدور المقبل، إلا أنني قمت بتحفيز اللاعبين، وطالبتهم باللعب من أجل الفوز وفقط، وتأكيد أحقيتنا بالظفر بتأشيرة التأهل».

وأشار مدرب الشبيبة إلى أنه يثق في قدرة لاعبيه على تقديم عرض قوي، مؤكداً أن فريقه يمتلك كل الإمكانيات التي تخول له العودة بتأشيرة التأهل من السودان. وختم بقوله: «هدفنا الأول يبقى إعادة شبيبة القبائل إلى مكانته الطبيعية كواحد من الأندية الكبيرة في القارة السمراء».