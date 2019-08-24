الوصل يدفع الهلال السوداني إلى رقم جديد

ولم تتوقف الأرقام السلبية في الهلال جراء فوز الوصل عند هذا الحد، حيث أصبح الهلال أول فريق زائر يقيل اثنين من مدربيه في الإمارات خلال أقل من عام واحد، ففي نوفمبر 2018 استغنت إدارة الهلال عن المدرب السنغالي الأمين نداي في أبوظبي بعد المباراة التاريخية التي فاز فيها الفريق على غريمه التقليدي المريخ في «كلاسيكو السودان» على كأس «عام زايد»، فلم يشفع الفوز لنداي وتولى المهمة بعده المدرب التونسي أراد الزعفوري الذي ذهب هو الآخر مع حضور الكوكي المرة الثالثة في فبراير الماضي.
والقائمة طويلة من المدربين الذين استغنى عنهم «أزرق السودان» في عهد رئيس النادي الحالي أشرف الكاردينال الذي شكل قاسماً مشتركاً في الوصول بالنادي لرقم قياسي في ملف الاستغناء عن المدربين.
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