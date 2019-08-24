روسيا تمدد احتجاز ضابط سابق بمشاة البحرية الأمريكية بتهمة التجسس

مددت محكمة روسية الجمعة احتجاز ضابط سابق بمشاة البحرية الأمريكية لمدة شهرين قبل محاكمته للاشتباه في قيامه بالتجسس بعد أن احتجزته في ديسمبر .

وأمرت المحكمة باحتجاز بول ويلان حتى نهاية أكتوبر بينما ذكرت وكالات أنباء روسية أن السلطات قالت إنها تعتزم استكمال التحقيقات في غضون أسبوعين وتقديم اتهامات نهائية.

وقال ويلان إن جلسات المحكمة مضيعة للوقت ونفى المزاعم الموجهة إليه.

واحتجز جهاز الأمن الاتحادي الروسي ويلان الذي يحمل جوازات سفر أمريكية وبريطانية وكندية وأيرلندية من غرفة فندق في موسكو يوم 28 ديسمبر بعد أن أعطاه شخص روسي شريحة ذاكرة قال محاميه إنه اعتقد أنها تحتوي على صور عطلة لكنها كانت تحتوي فعليا على معلومات سرية.

وقال ويلان اليوم الجمعة إنه ضحية "اختطاف سياسي" وإنه تعرض للعزل من أجل إجباره على الإدلاء باعتراف كاذب.

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وقال للصحفيين إنه تعرض لإصابة في السجن، وقال محاميه لوكالات أنباء روسية إن ذلك حدث أثناء نقله من زنزانة لأخرى.

وقالت أندريا كالان المتحدثة باسم السفارة الأمريكية على تويتر إن السفارة طلبت اليوم من وزارة الشؤون الخارجية السماح لها بالوصول فورا إلى ويلان ومناقشة "مزاعمه الصحية الخطيرة".

ويواجه ويلان في حالة إدانته عقوبة تصل إلى السجن 20 عاما.

