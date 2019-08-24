كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابانأعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، إن جارتها الشمالية أطلقت اليوم السبت قذائف لم تحدد طبيعتها باتجاه بحر اليابان، وجاء ذلك وفقا وكالة "ينهاب". وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية تعتقد السلطات اليابانية، ان كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا.

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