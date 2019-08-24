الأردن: حبس قيادي إخواني.. والتهمة شيك بدون رصيد

أوقفت الأجهزة الأمنية الأردنية قيادياً بارزاً في جماعة الإخوان، فيما اسهجنت الجماعة تأخر السلطات بالإفراج عنه. وقال مصدر أمني لموقع 24 الإماراتي إن الأمن أوقف النائب السابق ونقيب المهندسين الأسبق، نائب المراقب العام لجماعة الإخوان الأسبق، المهندس عزام الهنيدي. وعن سبب إيقافه، أوضح المصدر أنه جاء بسبب شيك بدون رصيد. وأصدرت الجماعة بياناً انتقدت فيه تأخر الإفراج عن الهنيدي حتى الآن متهمة الأجهزة الأمنية بالمماطلة.



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