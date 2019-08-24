ماليزيا: هدية لزوجة رئيس وزراء قطر السابق بنحو 800 ألف دولار

كشف تقرير لموقع "ذا ستار أون لاين" الإخباري الماليزي عن أحدث حلقات مسلسل ممارسات الفساد القطري، حيث أشار الموقع إلى تلك المعلومات التي نقلتها جلسات المحكمة العليا في ماليزيا، وكشفت أن زوجة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، داتين سيري، أنفقت حوالي 3.3 مليون "رينجيت" ماليزي في أحد متاجر المجوهرات الفخمة السويسرية (دي غريسوغونو) في إيطاليا لشراء هدية مخصصة لزوجة رئيس وزراء قطر السابق.

قال ضابط التحقيق روسلي حسين، 54 عاماً، إن "رئيس الوزراء السابق اعترف بذلك عندما أدلى ببيان أمام لجنة مكافحة الفساد الماليزية (MACC)، لافتاً إلى أنه تم إجراء معاملة بطاقة ائتمان لعملية الشراء في 8 أغسطس (آب) 2014.

ووفقاً للموقع قال الشاهد 57 إنه "تم استجوابه من قبل محامي الدفاع فرحان ريد خلال محاكمة نجيب في قضايا الفساد الجمعة، حيث اتُّهم باختلاس 42 مليون "رينغيت" ماليزي من المال العام.

وعرض فرحان على الشاهد رسالة تقدير قيل إنها "من زوجة رئيس وزراء قطر السابق نور عبدالعزيز عبدالله تركي السبيعي، إلى زوجة نجيب، داتين سيري روزما منصور".

وكانت المحكمة قد استمعت في وقت سابق إلى شهادة من نائب رئيس مجموعة "AmBank" يوه إنغ ليونف قال خلالها إن "بطاقتي ائتمان تخصان نجيب استخدمت لإنفاق 3.3 مليون رينغيت ماليزي في يوم واحد في محل المجوهرات السويسرية "دي غريسوغونو" في عام 2014.

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وقال ليونغ، إن "المبلغ الذي تم إنفاقه بلغ 456.360.51 رينغيت ماليزي باستخدام بطاقة فيزا بلاتينوم الائتمانية و286309.54 رينغيت ماليزي باستخدام بطاقة ماستر بلاتينوم الائتمانية.

ويواجه رئيس الوزراء الماليزي السابق سبع تهم، ثلاثة بتهمة انتهاك جنائي للثقة، وواحدة بتهمة إساءة استخدام السلطة، وثلاثة بتهمة غسل أموال تشمل أموال "SRC International" يبلغ مجموعها 42 مليون رينغيت ماليزي.

وتستمر وقائع المحاكمات خلال جلسة الثلاثاء المقبل الموافق 27 أغسطس (آب) أمام القاضي محمد نزلان محمد غزالي.