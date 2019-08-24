مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين على هامش قمة مجموعة السبع

أعلنت السلطات الفرنسية توقيف 17 شخصا وإصابة أربعة شرطيين بجروح طفيفة مساء الجمعة خلال مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن قرب مخيّم معارضين للقمة في أورونيي في جنوب غرب فرنسا. وعشية افتتاح قمة مجموعة السبع في منتجع بيارتيس أصيب أربعة شرطيين بجروح طفيفة جراء إطلاق قنبلة يدوية الصنع، بحسب ما أعلنت السلطات، موضحة بأن الأوضاع عادت للاستقرار بعيد الساعة 22,00 (20,00 ت غ).

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