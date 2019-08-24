وضع البرازيلي ويسلي مهاجم أستون فيلا، والذي انضم في صفقة قياسية عقب نهاية الموسم الماضي مقابل 22 مليون جنيه إسترليني (27.03 مليون دولار)، الفريق في المقدمة في الدقيقة 21 بإنهاء حاسم عقب تمريرة متقنة من لاعب الوسط الاسباني خوتا.
وكان إيفرتون، الذي كان بوسعه انتزاع قمة الترتيب مؤقتًا في حال فوزه، قريبًا من التعادل في الشوط الأول لكن المدافع بيورن إنجلز أبعد تسديدة دومينيك كالفرت-ليوين من على خط المرمى.
كانت هذه تفاصيل خبر أستون فيلا يهزم إيفرتون ويحقق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.