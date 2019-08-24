أستون فيلا يهزم إيفرتون ويحقق فوزه الأول في الدوري الإنجليزي

نال أستون فيلا الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أولى نقاطه في المسابقة هذا الموسم بالفوز 2/0 على إيفرتون بفضل هدفي ويسلي وأنور الغازي في المباراة التي أقيمت على ملعب فيلا بارك اليوم الجمعة.

وضع البرازيلي ويسلي مهاجم أستون فيلا، والذي انضم في صفقة قياسية عقب نهاية الموسم الماضي مقابل 22 مليون جنيه إسترليني (27.03 مليون دولار)، الفريق في المقدمة في الدقيقة 21 بإنهاء حاسم عقب تمريرة متقنة من لاعب الوسط الاسباني خوتا.

وكان إيفرتون، الذي كان بوسعه انتزاع قمة الترتيب مؤقتًا في حال فوزه، قريبًا من التعادل في الشوط الأول لكن المدافع بيورن إنجلز أبعد تسديدة دومينيك كالفرت-ليوين من على خط المرمى.