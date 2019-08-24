بعد والديه وأخته.. السرطان يهاجم رئيس أوروغواي

أعلنت الرئاسة الأوروغوايانية، إصابة رئيس الدولة تاباري فازكويز بسرطان الرئة.

وأضاف بيان صادر عن الرئاسة، أن ”فازكويز“ خضع لإجراء خزعة طبية في الرئة اليسرى.

وأشار البيان أن نتيجة الخزعة أظهرت إصابة الرئيس بورم سرطاني خبيث.

ولفت البيان أن صحة الرئيس جيدة، وأن تفاصيل العلاج سيتم تحديدها بعد إجراء الاختبارات الطبية اللازمة.

وأعلن الأطباء قبل يومين، اكتشاف ورم في الرئة اليسرى للرئيس فازكويز، يعتقد أنه سرطاني.

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يشار إلى أن فازكويز، هو طبيب متخصص في علاج الأورام السرطانية، وقد اختار مهنته كطبيب في هذا المجال بعد أن فقد والديه وأخته جراء إصابتهما بمرض السرطان.

وأصدر فازكويز خلال دورته الرئاسية الأولى ما بين 2005-2010، مجموعة من القوانين الفعالة لمكافحة التدخين.

وكانت زوجة الرئيس توفيت بنوبة قلبية قبل 3 أسابيع.

وتنتهي ولاية الرئيس تاباري فازكويز الثانية في مارس/ آذار 2020.